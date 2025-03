Sargento aposentado abre fogo contra multidão durante trio elétrico em Salvador

Um sargento aposentado da Polícia Militar abriu fogo contra uma multidão durante a passagem de um trio elétrico em Salvador, na noite desta segunda-feira (3). Uma mulher foi baleada e outras duas pessoas ficaram feridas. A vítima foi levada para o hospital, enquanto o ex-militar foi preso e teve a arma apreendida.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito mora na região do próprio circuito do Carnaval e o tiroteio teria começado após uma briga. O sargento aposentado apresentava estado de embriaguez e também é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas.