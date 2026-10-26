Segundo turno tem menor taxa de abstenção desde 2014

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito neste domingo (25) com um total de 64 milhões de votos. Ele obteve uma vantagem significativa sobre seu oponente, Flávio Bolsonaro, conquistando 51,79% dos votos válidos contra os 48,21%. Este resultado representa um aumento de 10 milhões de votos para Lula em relação ao primeiro turno.



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