Segurança é morto após impedir retorno de homens a uma festa em Teófilo Otoni (MG)

Um segurança foi morto a facadas na madrugada do domingo (19) após impedir que homens retornassem para uma festa em Teófilo Otoni (MG) . A vítima levou cerca de dez golpes. De acordo com as investigações, os dois suspeitos podem ter agido de forma intencional, ao sair do local logo após a primeira confusão com os seguranças, e um deles retornar armado com uma faca . Segundo a delegada do caso, a vítima estava apenas cumprindo ordens. Os dois suspeitos têm situações criminais diferentes, um não possui registros e o outro estava em liberdade condicional .