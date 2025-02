Suspeito de matar homem com 13 tiros é encontrado após postar fotos na praia no RJ

O suspeito de matar um homem com 13 tiros foi preso dentro da própria casa, no Rio de Janeiro , na sexta-feira (14). Ele é acusado de assassinar um homem na cidade de Muriaé, em Minas Gerais , em janeiro, após uma discussão em uma cachoeira.



O foragido postava fotos na praia nas redes sociais, o que auxiliou a polícia a localizá-lo. A arma do crime não foi encontrada, mas um carro que apresenta sinais de adulteração foi apreendido com o suspeito, o que pode aumentar a sua pena.