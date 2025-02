Suspeito de sequestrar criança de 5 anos é preso, mas pode pagar fiança; veja vídeo

Um homem suspeito de sequestrar um garoto de 5 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Paraná na segunda-feira (27). A avó da criança, que foi ao supermercado e deixou o neto sozinho em casa, acionou a polícia após não encontrá-lo quando retornou. Imagens de câmeras de vigilância das redondezas mostram um homem entrando na casa e saindo com uma criança no colo . O suspeito, de 24 anos, não possui antecedentes criminais e alegou que achou o menino sozinho na rua. Ele pode pagar fiança equivalente a dois salários mínimos para responder o processo em liberdade.