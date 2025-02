'Tráfico delivery': mulher que entregava drogas a domicílio é presa em São Paulo

Uma mulher que praticava “ tráfico delivery ” — se disfarçava de entregadora de encomendas para levar entorpecentes às casas dos usuários — foi presa em São Paulo. De acordo com a Polícia Militar , ela foi parada porque a placa da moto estava desgastada. Durante a abordagem, os agentes encontraram as drogas dentro do baú do veículo e a mulher foi detida pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.