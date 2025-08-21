Trio paulista é preso no RJ suspeito de aplicar golpes em idosos em agências bancárias

Criminosos de São Paulo, identificados como Samuel Cordeiro Vicente, Valdemar Braga Machado e Matheus Silva Pizani, foram presos nesta terça-feira (19) suspeitos de se passarem por funcionários de agências bancárias para aplicar golpes .



O trio usava uniformes e atuava fora do horário de expediente das agências, principalmente no Rio de Janeiro. Eles abordavam vítimas, em sua maioria idosos, nos caixas eletrônicos e usavam os cartões para fazer compras online. A polícia apreendeu equipamentos eletrônicos, máquinas de cartão , um crachá falso e um carro usados nos crimes.



Uma das ações, capturada por câmeras de segurança, mostra os suspeitos oferecendo ajuda à vítima e realizando transações fraudulentas. A polícia estima que o prejuízo causado pelo grupo, em três anos, pode superar R$ 1 milhão.