Veja: incêndio atinge galpão de universidade no Ceará

Um incêndio atingiu um galpão de sucata da Urca (Universidade Regional do Cariri), no Ceará, nesta quinta-feira (7). O fogo ocupou um depósito que abriga materiais de sucata e móveis antigos destinados a leilão e, de forma rápida, as chamas se espalharam, provocando muita fumaça. O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu controlar o incêndio. Não foi registrado nenhum dano a prédios vizinhos. A universidade, que fica na cidade de Crato, disse que vai investigar o que provocou o fogo .