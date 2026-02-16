Logo R7.com
Vídeo: capivara invade supermercado e é retirada dentro de carrinho

Animal foi levado a seu habitat natural nas proximidades da loja, em Rio Branco, no Acre

Uma capivara precisou ser retirada de um supermercado em Rio Branco, no Acre, neste sábado (14). O momento em que o segurança a coloca dentro de um carrinho foi gravado por clientes. O animal foi conduzido para fora do estabelecimento e deixado em segurança em seu habitat natural, uma área de mata próxima à loja.

