Vídeo: homem de muleta reage a assalto no centro de São Paulo

Um homem com muleta e uma mulher reagiram a um assalto no bairro Higienópolis, no centro de São Paulo , na última sexta-feira (15). Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens abordaram o casal e, em seguida, entraram em luta corporal com as vítimas. Após algum tempo, os suspeitos desistiram do crime e fugiram sem levar nada. Toda a ação também foi capturada pelo morador de um prédio, que realizava reparos elétricos no momento e ajudou a acionar o socorro.