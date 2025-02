Vídeo: ladrão invade casa e pede ajuda à polícia para escapar da fúria dos moradores do bairro

Um ladrão invadiu uma casa em Curitiba, no Paraná, e pediu ajuda à polícia para escapar dos moradores — as imagens foram divulgadas nesta segunda-feira (24). A população do bairro cercou a casa com pedras nas mãos para impedir que o suspeito cometesse o crime. Assustado, o homem gritou e pediu socorro às autoridades, que o retiraram do telhado da casa e o levaram para delegacia. Segundo os moradores, esse não é o primeiro caso registrado no bairro e a criminalidade na região aumentou nos últimos meses.