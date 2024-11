Vizinha morre após tentar separar briga entre mãe e filho em Macaé, no Rio de Janeiro

Uma mulher morreu, no último domingo (27), após tentar separar uma briga entre mãe e filho no Bosque Azul, bairro de Macaé, município do Rio de Janeiro . A vítima era vizinha da família e foi esfaqueada pelo rapaz. Segundo as testemunhas do caso, a confusão começou quando a mãe do suspeito pediu para que ele abaixasse o som da música que estava escutando. A vítima foi identificada como Marlene Silva Martins, de 43 anos. O homem foi preso em flagrante.