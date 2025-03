Ajuda extra: mulher cria vídeos com ‘super-heróis faxineiros’ e viraliza nas redes sociais

Já imaginou contar com a ajuda do Batman nas tarefas diárias? Uma mulher viralizou nas redes sociais após colocar super-heróis para cuidar dos afazeres domésticos, em vídeos feitos em stop motion — técnica em que várias fotos são tiradas em sequência e combinadas para dar a ideia de movimento. Nos vídeos, é possível ver diversos personagens lavando louças, limpando o fogão e dando aquele talento no banheiro.