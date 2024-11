Após 50 anos do crime, estudantes de genética identificam assassino de universitária nos EUA

O assassinato de uma estudante da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos , ocorrido em 1974, foi finalmente solucionado, após 50 anos, graças a uma investigação conduzida por estudantes do centro de genealogia genética de uma universidade em Nova Jersey. Após um ano e meio de análises de uma amostra de sangue encontrada em um boné no local do crime, o suspeito, John Muller, de 84 anos, foi localizado e confessou o assassinato assim que a polícia o confrontou em sua residência.