Representantes iranianos dão ultimato aos EUA por acordo

O principal negociador do Irã exigiu que os Estados Unidos aceitem um plano de paz composto por 14 pontos. Segundo o representante iraniano, não há alternativa viável além da aceitação das condições propostas por Teerã. Ele alertou que qualquer outra abordagem resultará em fracassos contínuos e custos adicionais para os contribuintes norte-americanos.



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