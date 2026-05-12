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Representantes iranianos dão ultimato aos EUA por acordo

Porta-voz diz que país pode enriquecer urânio até 90% em caso de novo ataque de Washington

Conexão Record News|Do R7

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O principal negociador do Irã exigiu que os Estados Unidos aceitem um plano de paz composto por 14 pontos. Segundo o representante iraniano, não há alternativa viável além da aceitação das condições propostas por Teerã. Ele alertou que qualquer outra abordagem resultará em fracassos contínuos e custos adicionais para os contribuintes norte-americanos.

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