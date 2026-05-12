Presidente Trump embarca nesta terça-feira (12) para a China

O presidente Donald Trump embarca para a China nesta terça-feira (12) com o objetivo de realizar conversas com o líder chinês Xi Jinping. A agenda inclui discussões sobre questões comerciais, o conflito no Oriente Médio e outras áreas de divergência.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!