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Presidente Trump embarca nesta terça-feira (12) para a China

Conversas com Xi Jinping estão marcadas para quinta (14) e sexta-feira (15); vários pontos serão discutidos

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O presidente Donald Trump embarca para a China nesta terça-feira (12) com o objetivo de realizar conversas com o líder chinês Xi Jinping. A agenda inclui discussões sobre questões comerciais, o conflito no Oriente Médio e outras áreas de divergência.

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