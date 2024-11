Após matar 126 nas Filipinas, tufão Trami devasta o Vietnã; veja imagens

Após passar pelas Filipinas e deixar 126 mortos, o tufão Trami chegou ao Vietnã e causou estragos. As autoridades deslocaram centenas de moradores para abrigos antes da chegada do fenômeno. Já nas Filipinas, as equipes de resgate seguem procurando os desaparecidos em deslizamentos de terra. Socorristas afirmaram que o número de mortos deve aumentar.