Arte em miniatura: artista chinês viraliza com esculturas realistas de celebridades

Um artista chinês viralizou nas redes sociais por produzir belas obras de arte em miniaturas. De Will Smith a Neymar , Taocixiansheng compartilha com mais de 7 milhões de seguidores todo o processo por trás de suas esculturas realistas. Além de celebridades, ele também trabalha por encomenda, produzindo réplicas de pessoas do mundo todo.