Artista faz sucesso ao transformar pessoas em caricaturas divertidas, no Havaí

A artista Kiko Yamada tem atraído um grande público à ilha de Maui, no Havaí, com suas caricaturas divertidas e originais. O diferencial do trabalho está no exagero aplicado às características dos clientes, que reagem com bom humor às ilustrações . A influência para seguir a carreira de desenhista veio de casa, já que seus pais são ilustradores profissionais.