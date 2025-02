Artista norte-americana impressiona por incorporar pessoas reais em quadros 3D

A pintora norte-americana Alexa Meade está fazendo sucesso nas redes sociais por suas obras de arte , em que artista pinta pessoas reais para compor quadros 3D. As obras fizeram com que Alexa ganhasse renome e a tornaram bem requisitada. Empresas do mundo inteiro e cantores da música pop, como Ariana Grande, já contrataram a profissional. Também, por conta de seu talento, a norte-americana estrelou exposições em diversas partes do mundo, atraindo milhões de visitantes.