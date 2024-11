Biden diz que dará R$ 3,3 bilhões para recuperação da Flórida após furacões Helene e Milton

O presidente americano, Joe Biden , cancelou uma viagem à Alemanha para cuidar da recuperação da Flórida após a passagem dos furacões Helene e Milton. Em pronunciamento, ele confirmou o auxílio de US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 3,3 bilhões) para a recuperação do estado e projetos para a restauração da rede elétrica. Além disso, agradeceu às autoridades locais pela parceria com o governo federal e aos socorristas pela resposta imediata.