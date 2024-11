Bonde de brinquedo: Hungria inaugura primeiro vagão feito com peças de Lego

Budapeste, capital da Hungria , inaugurou o primeiro bonde feito com peças de Lego para celebrar as férias escolares e o transporte sustentável. A construção do vagão demorou dois meses para ser finalizada e utilizou 1,8 milhão de blocos. O novo veículo pesa cerca de 6 toneladas e possui 11,5 metros de comprimento, mas não consegue transportar passageiros.