Continente africano deve atingir crescimento econômico de 3,7% em 2025, aponta ONU

O Departamento dos Assuntos Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas divulgou um relatório que prevê um crescimento econômico de 3,7% neste ano para o continente africano e de 4% em 2026. O documento mostra que o aumento deve ser motivado pela melhoria das condições globais, alívio das restrições de oferta, com destaque para o setor energético e recuperação robusta do turismo internacional.



A repórter Cassandra Silva, da RECORD Cabo Verde, explica ao Mundo Record News que o relatório ainda mostra que Egito, Nigéria e África do Sul são os países que vão puxar o crescimento. No entanto, os possíveis obstáculos são os desenvolvimentos geopolíticos, problemas nas balanças comerciais e preços elevados de alimentos em vários países devido a eventos climáticos extremos.