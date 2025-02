‘CR7, te amo’: entenda a história da fã presa por pichar declaração de amor no icônico ‘La Mano’

Uma cidadã uruguaia foi detida após expressar seu amor de fã pelo jogador de futebol português Cristiano Ronaldo com uma pichação no famoso monumento ‘La Mano’, em Punta del Este, na quinta-feira (16). A mulher usou tinta spray para escrever ‘CR7, te amo’ com alguns corações nos dedos da escultura. Segundo as autoridades, o reparo do vandalismo vai custar mais de R$ 23 mil.