Criança presa em enxurrada é resgatada por helicóptero na Espanha; chuvas deixam ao menos 62 mortos

Pelo menos 62 pessoas morreram durante a tempestade devastadora que atingiu a cidade de Valença, na Espanha, na tarde desta terça-feira (29). Uma criança que ficou presa em uma casa atingida pela enxurrada foi resgatada por um helicóptero dos bombeiros . Meteorologistas explicam que a tempestade foi causada pelo encontro do ar frio com as águas quentes do Mediterrâneo. As chuvas devem persistir até ao menos esta quarta-feira (30).