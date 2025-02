Discursos de ódio contra brasileiros em Portugal estão cada vez mais violentos, aponta pesquisa

Um estudo da Casa do Brasil de Lisboa, divulgado na segunda-feira (3), apontou que 79,8% dos imigrantes em Portugal dizem ter sido vítimas de discurso de ódio. Já a xenofobia , preconceito contra estrangeiros, está no topo do ranking, com 80,4% dos relatos, a maioria de brasileiros. Quase um terço das ofensas ocorre nas redes sociais (32,4%).



Nos corredores da Universidade de Lisboa, estudantes colocaram uma caixa de pedras com a frase "Grátis se for para atirar em um 'zuca' — abreviação de "brazuca", termo usado para se referir a brasileiros. Cerca de 78% dos entrevistados acreditam que os discursos de ódio estão cada vez mais violentos.