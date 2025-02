Empresário egípcio faz sucesso ao desenvolver um ‘carro aquático’

O empresário egípcio Karim Amim tem chamado a atenção com seu ‘carro aquático’ . O veículo simula as rodas de um automóvel , mas circula apenas na água. Segundo Amim, apenas os motores são importados do Japão e modificados conforme a solicitação dos clientes.





Mais de 950 unidades foram fabricadas até o momento, com valores que variam de US$ 20 mil a US$ 40 mil.