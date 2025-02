Escola francesa inova ao usar óculos de realidade virtual para ensinar alunos a podar árvores

Óculos de realidade virtual têm sido aliados de alunos franceses no aprendizado e treinamento seguros da poda de árvores. O uso da tecnologia faz parte do currículo de cerca de 100 estudantes de uma escola agrícola no sul da França, com mais de 300 aprendizes.



A instituição investiu milhares de euros na licença de software e equipamentos , desenvolvidos para que os alunos possam repetir o gesto de poda quantas vezes for necessário.