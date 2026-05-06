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Câmara aprecia projeto sobre terras raras

PL cria a política nacional para exploração de minerais críticos e estratégicos

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Professor de geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul explica o que são as terras raras.

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