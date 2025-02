'Esquadrão da fofura' indiano encanta com sintonia em treinamento militar Vídeo conta com mais de 6 milhões de visualizações e diverte internautas com sincronismo dos oficiais de quatro patas

Mundo Record News|Do R7 04/02/2025 - 13h43 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share