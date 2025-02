Gato passa 7 anos ao lado do túmulo do tutor em cemitério na Rússia

Um gato passou 7 anos vivendo ao lado do túmulo de seu tutor na república russa do Daguestão . Desde a morte do dono, em 2018, moradores tentavam levar o felino para um novo lar, mas ele sempre retornava ao cemitério. Por sua lealdade inabalável, o animal foi batizado de Hachiko, em referência ao cachorro do filme Sempre ao Seu Lado, estrelado por Richard Gere e baseado em uma história real. Com a saúde debilitada devido aos anos de frio e solidão, o gato foi resgatado por veterinários e, em alguns meses, será levado para São Petersburgo.