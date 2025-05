‘Hormônio do amor’ pode tornar relação menos agressiva entre lêmures, diz pesquisa

Entre os lêmures de Madagascar , as fêmeas são conhecidas por exercerem maior dominância nos grupos da espécie. Uma pesquisa da Universidade Duke revelou, no entanto, que a ocitocina — popularmente chamada de 'hormônio do amor' — pode tornar a interação entre os animais mais equilibrada.



Segundo os pesquisadores, a quantidade de receptores da substância no cérebro está associada a níveis menores de agressividade , especialmente entre as fêmeas. Com isso, além de favorecer vínculos afetivos mais estáveis, a ocitocina também pode ajudar a regular comportamentos sociais complexos nos animais.