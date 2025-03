Impressionante! Tábua despenca de caminhonete e estilhaça para-brisa de carro nos EUA

Uma câmera no painel de um carro flagrou o momento em que um pedaço de madeira se desprendeu de uma caminhonete e ‘voou’ para cima do veículo, que seguia no sentido oposto da via, na quarta-feira (5), em uma ponte de Nova York, Estados Unidos . O vidro do para-brisa se estilhaçou, mas o casal conseguiu chegar ao destino inicial.