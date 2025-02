Israel e terroristas do Hamas prorrogam cessar-fogo para nova troca de reféns

Egito e Catar, países mediadores do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, conseguiram chegar a um acordo com as duas partes, na terça-feira (25), para estender a primeira fase do cessar-fogo , que estava prevista para acabar neste fim de semana.



Após as discussões sobre a última cerimônia de entrega dos reféns , ambos os lados concordaram em trocar mais quatro corpos de reféns israelenses por mais de 600 prisioneiros palestinos. Autoridades de Israel acreditam que, dos 59 sequestrados, apenas 24 ainda estejam vivos.