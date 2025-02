Japão tira título da França e vence pela quarta vez a Copa do Mundo de Confeitaria

O Japão conquistou pela quarta vez a Copa do Mundo de Confeitaria , realizada nos arredores de Lyon, na França. Os confeiteiros apresentaram três peças que representam um imponente personagem do teatro japonês, incluindo uma escultura em açúcar de cevada, outra em chocolate e uma última em gelo esculpido. A equipe francesa ficou com o segundo lugar na competição.



A edição de 2025 do torneio, que foi criado em 1989 e acontece durante a International Travel Catering Association, reuniu 18 equipes de todo o mundo, cada uma composta por um chocolatier, um especialista em açúcar e um mestre sorveteiro. Os participantes tiveram nove horas para completar três desafios baseados no tema “colocar o país em evidência”.