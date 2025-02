Luz, câmera e dança: fotógrafo viraliza nas redes sociais com cores e dançarinos

O fotógrafo britânico Jon Raffoul conquistou milhares de fãs nas redes sociais pelos cliques estreladas por bailarinos e dançarinos , no geral, com cores únicas. Raffoul ficou surpreso como um de seus vídeos conseguiu mais de 50 mil visualizações poucas horas após postar em suas redes. O sucesso rendeu frutos ao fotógrafo para além das redes sociais — Jon participa de palestras e cursos divulgando sua técnica e abordagem para a fotografia, além de ter sido capa de uma revista importante do meio.