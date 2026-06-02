Taxas devem impactar mais de 20% das exportações brasileiras

O governo norte-americano finalizou uma investigação sobre as práticas comerciais no Brasil e, ao concluir que o país adota medidas “não razoáveis” que prejudicam as empresas americanas, anunciou a possibilidade da cobrança de uma taxa extra de 25% sobre alguns produtos brasileiros.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!