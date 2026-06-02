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Taxas devem impactar mais de 20% das exportações brasileiras

Vice-presidente se reuniu com ministros para debater medidas diante do cenário

Conexão Record News|Do R7

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O governo norte-americano finalizou uma investigação sobre as práticas comerciais no Brasil e, ao concluir que o país adota medidas “não razoáveis” que prejudicam as empresas americanas, anunciou a possibilidade da cobrança de uma taxa extra de 25% sobre alguns produtos brasileiros.

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