EUA propõem nova tarifa de 12,5% sobre produtos do Brasil
Economia brasileira faz parte de lista de países que não conseguiram proibir práticas 'inaceitáveis'
Uma nova sobretaxa de 12,5% sobre todos os produtos importados do Brasil foi proposta pelos Estados Unidos.
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