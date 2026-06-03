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EUA propõem nova tarifa de 12,5% sobre produtos do Brasil

Economia brasileira faz parte de lista de países que não conseguiram proibir práticas 'inaceitáveis'

Alerta Brasil|Do R7

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Uma nova sobretaxa de 12,5% sobre todos os produtos importados do Brasil foi proposta pelos Estados Unidos.

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