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Kremlin acusa Kiev de praticar 'atos de terror desumanos'

Moscou disse que intensificou ataques em resposta ao drone que atingiu dormitório em Luhansk

Conexão Record News|Do R7

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O Kremlin afirmou que a guerra na Ucrânia entrou em um “paradigma diferente”, destacando os supostos atos de terror desumanos cometidos pelos militares de Kiev contra civis.

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