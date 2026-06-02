Kremlin acusa Kiev de praticar 'atos de terror desumanos'

O Kremlin afirmou que a guerra na Ucrânia entrou em um “paradigma diferente”, destacando os supostos atos de terror desumanos cometidos pelos militares de Kiev contra civis.



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