Motorista desatento atropela funcionário em pedágio de rodovia na Índia

Um motorista de ônibus atropelou o funcionário de um pedágio na rodovia que liga as cidades de Gurugram e Sohna, na Índia , neste sábado (1º). No vídeo, é possível ver o momento em que o condutor atinge o homem, que estava na pista ao lado da cabine. Com o impacto, o rapaz caiu sobre outro funcionário. Apesar de a vítima não ter sofrido nenhum ferimento grave, o acidente chama a atenção para os descuidos no trânsito.