Novos focos de incêndio atingem Los Angeles; previsão é de chuva para o fim de semana

Novas chamas atingem a região de Los Angeles , na Califórnia, desde a última segunda-feira (20). Até o momento, nenhuma estrutura foi danificada e ao menos 50 mil pessoas estão sob ordem de retirada, caso as chamas comecem a se espalhar. Segundo os meteorologistas, há previsão de chuvas na região para o final de semana, o que vai ajudar a combater os focos de incêndio.



Ações são tomadas desde o início da semana



As chamas começaram na noite de segunda e seguem se espalhando. Mais de 200 bombeiros trabalham no combate ao fogo, mas, até a manhã da última quarta-feira (22), apenas 30% das queimadas haviam sido contidas. Na região de San Diego, mais de 60 mil moradores estão sem energia elétrica. As queimadas, que iniciaram no começo do mês , atingiram uma área de mais de 150 quilômetros quadrados, com 25 mortos e 12 mil construções destruídas.