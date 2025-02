Onda de frio nos EUA congela as cataratas do Niágara; veja a paisagem coberta de gelo

Uma intensa massa de ar polar vinda do Ártico resultou em uma onda de frio nos Estados Unidos e transformou as cataratas do Niágara em um cenário coberto por neve. A região, localizada na fronteira com o Canadá, foi atingida por temperaturas extremamente baixas nos últimos dias. O fenômeno fez com que grande parte do rio que divide os dois países ficasse coberta por uma espessa camada de gelo, criando uma paisagem única.