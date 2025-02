Pandas-gigantes estreiam em zoológico dos EUA e fazem sucesso entre admiradores

Dois pandas-gigantes estrearam no Zoológico Nacional de Washington, nos Estados Unidos , nesta sexta-feira (24). Bao Li e Qing Bao chegaram ao país em outubro de 2024, mas passaram por um período de quarentena enquanto o novo habitat era preparado. Segundo a administração do zoológico, mais de 90% dos visitantes vão ao local somente para conhecer o casal.



O envio dos animais faz parte da chamada "diplomacia dos pandas" , uma estratégia chinesa de presentear outros países com o mamífero como forma de estreitar relações internacionais.