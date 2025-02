Pesquisa aponta que um em cada cinco americanos tem comprado mais do que o necessário

Um relatório americano divulgado na terça-feira (18) apontou que uma em cada cinco pessoas tem comprado mais itens do que o necessário, nos Estados Unidos. O fenômeno seria uma reação às novas taxas sobre produtos importados implementadas pelo governo do presidente Donald Trump .



Segundo o levantamento, a medida anunciada pelo republicano fez com que os consumidores começassem a estocar compras, temendo um possível aumento no preço final dos produtos, como papel higiênico e suprimentos médicos.