Piloto entrega perus em áreas remotas do Alasca para o Dia de Ação de Graças

Uma piloto decidiu jogar perus congelados para população rural do Alasca, nos Estados Unidos , para ajudar nas comemorações do Dia de Ação de Graças. Ela explica que as famílias que vivem nesses locais afastados sofrem com a alimentação em períodos mais frios. A mulher sonha criar uma ONG para ajudar essas pessoas e tem como expectativa doar entre 30 a 40 perus neste ano.