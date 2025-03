Quem é o ciclista que conquistou o quarto título na descida urbana mais perigosa do mundo

O ciclista Tomás Slavik, da República Tcheca , conquistou a liderança na 21ª edição do campeonato de Mountain Bike Urbano de Downhill, no Chile. A corrida é considerada a mais extrema do mundo, pois, além dos pilotos descerem as ruas íngremes em alta velocidade, eles enfrentam diversos obstáculos, escadas e rampas. Slavik alcançou o desafio com o tempo de 2 minutos e 18 segundos. Este já é o quarto título do atleta na competição.



“Devo admitir que o dia não foi perfeito. Enfrentei alguns problemas técnicos e cometi erros nas eliminatórias, mas no final consegui fazer uma sequência perfeita. Tive que fazer alguns trechos um pouco mais devagar para ter mais cuidado nas curvas, que normalmente são meu ponto forte. No final, consegui administrar bem a corrida e estou muito feliz com o resultado”, comemorou Tomás.



O pódio foi completado por um ciclista chileno, em segundo lugar, e pelo brasileiro Lucas Borba, em terceiro.