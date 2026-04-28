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Danilo desperta interesse de times estrangeiros com possível ida à Copa

Jogador deve ser convocado para a seleção brasileira

Esporte Record News|Do R7

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O meio-campista Danilo, do Botafogo, é alvo do interesse de clubes como Palmeiras, Fulham e Zenit.

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