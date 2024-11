Rede de cafeteria abre loja perto da fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte

Uma famosa rede de cafeterias ocidental inaugurou uma loja perto da fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Centenas de clientes vão ao local todos os dias para ter uma vista privilegiada do território comandado por Kim Jong-un, segurando uma bebida quente nas mãos. Localizada na cidade de Gimpo, a apenas 1,4 km de Kaepung, na Coreia do Norte , o estabelecimento possui telescópios para observar melhor o outro lado da fronteira e o prefeito já cogita torná-lo um ponto turístico.