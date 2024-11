Robô toca violoncelo em orquestra sinfônica na Suécia

Um robô se apresentou em uma orquestra sinfônica tocando violoncelo na cidade de Malmö, na Suécia, no último dia 17. O design lembra uma máquina de linha de montagem. Enquanto um dos braços ajusta as notas, o outro toca as cordas do instrumento. A apresentação foi a primeira que juntou humanos e uma máquina em uma orquestra. A próxima apresentação está marcada para dezembro.