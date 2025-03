Sob ordem de Trump, Nasa fecha escritórios e demite autora de relatórios climáticos para a ONU

Três escritórios da Nasa foram fechados por ordem do presidente Donald Trump , nesta semana. A cientista-chefe Katherine Calvin, climatologista que ajudou a desenvolver relatórios para a ONU (Organização das Nações Unidas), e outros 22 funcionários do departamento estão entre os desligados.



A agência espacial americana ainda deve enfrentar novas demissões diante dos esforços do republicano em melhorar a eficiência da empresa. Os cortes acontecem em meio aos planos de Trump de lançar voos espaciais com humanos para Marte, segundo declaração feita no Congresso na semana passada.